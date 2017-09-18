Жителя Карелии посадили на 10 лет за убийство пенсионера табуретом

Суд приговорил 54-летнего жителя Карелии к десяти годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима за убийство 87-летнего пенсионера.

Суд установил, что 7 июня мужчина, находясь в поселке Хвойный Беломорского района, пришел в квартиру к своему пожилому знакомому для того, чтобы занять денег на спиртное. Пенсионер давать деньги отказался и попытался выпроводить гостя.

Произошел конфликт, в ходе которого подсудимый напал на престарелого мужчину и сначала нанес множественные удары табуретом по голове, а затем ножом причинил множественные колото-резаные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия, а подсудимый похитил из его квартиры бензопилу и скрылся.