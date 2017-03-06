Жительница Сортавалы пожаловалась, что ее новый дом заливает водой

Качество домов, построенных по программе расселения аварийного жилья, стало одной из главных тем прямой линии, которую сегодня провел в правительстве республики врио главы Карелии. Артуру Парфенчикову дозвонилась жительница Сортавалы. Женщина рассказала, что по программе расселения аварийного жилья получила квартиру в новом доме.

— Все было хорошо, пока не начался отопительный сезон. Заливает подъезды, люди вычерпывают воду ведрами, — сказала она.

По словам жительницы Сортавалы, обслуживающая дом управляющая компания, которая находится в Петрозаводске, обратилась к застройщику, но он бездействует. Управляющая организация готовит документы в суд.

Артур Парфенчиков в ответ пообещал, что в самое ближайшее время в Сортавалу будет направлена комиссия под руководством вице-премьера Игоря Ширшова. Необходимо принять все меры, чтобы устранить недостатки, которые привели у таким последствиям, добавил врио главы Карелии.

Он также сообщил, что сейчас очень пристально изучает ситуацию с выполнением программы расселения аварийного жилья в республике. Сегодня Артур Парфенчиков лично посетил новые дома в Чалне. Подводя итоги прямой линии, руководитель региона поручил главам муниципалитетов вести мониторинг уже введенного в строй жилья. Правительство региона серьезно ужесточит требования к качеству при приемке домов, но многие проблемы могут проявляться спустя несколько месяцев.

— Вы не знали, что есть такая проблема в Сортавале? — обратился Артур Парфенчиков к руководству муниципалитета. — Если знали, почему молчите? Если есть вопросы к качеству жилья, немедленно сигнализируйте.