Жительница Сортавалы пожаловалась, что ее новый дом заливает водой

Артур Парфенчиков обязал руководителей МСУ вести мониторинг состояния домов, построенных по программе расселения аварийного жилья.

Качество домов, построенных по программе расселения аварийного жилья, стало одной из главных тем прямой линии, которую сегодня провел в правительстве республики врио главы Карелии. Артуру Парфенчикову дозвонилась жительница Сортавалы. Женщина рассказала, что по программе расселения аварийного жилья получила квартиру в новом доме.

— Все было хорошо, пока не начался отопительный сезон. Заливает подъезды, люди вычерпывают воду ведрами, — сказала она.

По словам жительницы Сортавалы, обслуживающая дом управляющая компания, которая находится в Петрозаводске, обратилась к застройщику, но он бездействует. Управляющая организация готовит документы в суд.

Артур Парфенчиков в ответ пообещал, что в самое ближайшее время в Сортавалу будет направлена комиссия под руководством вице-премьера Игоря Ширшова. Необходимо принять все меры, чтобы устранить недостатки, которые привели у таким последствиям, добавил врио главы Карелии.

Он также сообщил, что сейчас очень пристально изучает ситуацию с выполнением программы расселения аварийного жилья в республике. Сегодня Артур Парфенчиков лично посетил новые дома в Чалне. Подводя итоги прямой линии, руководитель региона поручил главам муниципалитетов вести мониторинг уже введенного в строй жилья. Правительство региона серьезно ужесточит требования к качеству при приемке домов, но многие проблемы могут проявляться спустя несколько месяцев.

— Вы не знали, что есть такая проблема в Сортавале? — обратился Артур Парфенчиков к руководству муниципалитета. — Если знали, почему молчите? Если есть вопросы к качеству жилья, немедленно сигнализируйте.

 

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