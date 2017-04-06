Жительница Карелии собирает в интернете деньги на ягодную ферму

Жительница Петрозаводска Светлана Ватанен обратилась к пользователям интернета за помощью. Женщина мечтает создать фермерское хозяйство и выращивать клубнику по финской технологии. Для реализации проекта требуется около миллиона рублей. Эти деньги Светлана надеется собрать на краудфандинговой платформе Boomstarter.

Женщина уже взяла в аренду участок земли в Заозерье. Деньги нужны на восстановление участка, покупку рассады и удобрений. За денежные взносы спонсорам предлагает клубнику с будущей фермы.

Отметим, в республике есть примеры успешных проектов, реализованных с помощью краудфандинга. Например, год назад жительница поселка Березовка Надежда Варлевская собрала около миллиона рублей на то, чтобы провести в местный Дом культуры газ.