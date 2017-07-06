Жительница Карелии написала Артуру Парфенчикову письмо с благодарностью

Жительница Олонца Нина Щербакова написала врио главы Карелии Артуру Парфенчикову письмо с благодарностью после того, как руководитель региона встретился с населением города. В письме она желает Парфенчикову успехов во всех начинаниях:

Уважаемый Артур Олегович!

Под впечатлением вчерашней встречи с населением города Олонца хочу выразить вам свою признательность. Под вашим руководством собирается очень профессиональная команда, умеющая слушать и слышать население.

Некоторые вопросы по моим запросам уже решаются, в частности – по пешеходному переходу в деревне Устье Тулоксы. Руководитель Госкомитета по дорогам Пыленок Евгений Иванович очень внимательно, тактично рассказал о намеченной работе по этому вопросу. Я с удовлетворением пообщалась с Чебуниной Оксаной Ивановной по тарифам на тепло. У меня также сложилось впечатление о ней как о профессиональном, умном, порядочном человеке. Я искренне желаю успехов во всех ваших начинаниях!

С уважением, Н.В. Щербакова.