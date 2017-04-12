Жительница Карелии четыре месяца ждала ответа от чиновника

Прокуратура Карелии подтвердила нарушения в деятельности администрации Лахденпохского района после того, как провела проверку обращения одной из жительниц.

Надзорное ведомство установило, что в середине декабря прошлого года женщина обратилась в местную администрацию с вопросом об отлове беспризорных собак, однако ждать ответа ей пришлось долго.

Срок для рассмотрения обращения истекал 17 января этого года, но глава администрации поручил ответить на запрос своему подчиненному, который рассмотрел вопрос жительницы только спустя 4 месяца — 28 марта.

Постановлением мирового суда глава администрации Лахденпохского района привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 5 тысяч рублей.