Жители Сулажгоры проголосовали за рекреационный статус двух земельных участков

Пришедшим сегодня на общественные слушания местным жителям было предложено проголосовать за придание статуса рекреации двум участкам в районе улицы Пограничной, которые сейчас относятся к зоне промышленных предприятий. Один из участков прилегает к кладбищу и, судя по публичной кадастровой карте, не поставлен на учет. Второй участок площадью около 16 га ранее использовался для лыжной базы «Динамо».

Основное же внимание собравшихся было обращено на территорию, находящуюся между этими двумя участками и принадлежащую известному петрозаводскому бизнесмену Евгению Михееву.

По словам местных жителей, бывший плодово-ягодный питомник сейчас активно вырубают, а поскольку эта территория еще несколько лет назад была отнесена к зоне промышленных предприятий, владелец может построить там промышленный объект. В то же время, этот парк был одним из немногих мест отдыха для жителей Сулажгоры.

«С одной стороны объездная дорога, с другой железная, кладбище и ТЭЦ — вот такое у нас соседство. Для нас этот парк единственной возможностью вдохнуть свежего воздуха был», — посыл жителей был понятен с первых минут общественных слушаний, однако представители городских властей резонно возражали, что земли находятся в частной собственности и владелец волен ими распоряжаться как пожелает. Изменить зону можно только земель, находящихся в ведении государства.

Единственное, что сейчас могут предложить городские власти — перевести оставшиеся по соседству участки в зону рекреации. Впрочем, делать это должны федеральные структуры, администрация Петрозаводска лишь может обратиться с ним с таким предложением.

По словам жителей, городские власти могли бы провести переговоры с Михеевым о предоставлении ему другого участка взамен этого. Председательствовавший на слушаниях начальник управления архитектуры и градостроительства Андрей Иванов сказал, что администрация может начать переговорный процесс, но увенчается ли он успехом до того, как будут снесены зеленые насаждения, не известно.

В итоге, собравшиеся большинством голосов проголосовали за перевод двух участков по соседству со спорным в зону рекреации, но судьбу третьего так и не смогли решить. По словам жителей Сулажгоры, последние два дня там активно работает техника.