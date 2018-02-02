Жители Сортавалы попросили местные власти о большей открытости

На совещании по вопросу сохранения исторического облика Сортавалы 2 февраля глава районной администрации Леонид Гулевич рассказал, что участвовал в Форуме малых городов и исторических поселений. Событие проходило в Коломне 17 января. В нем принимал участие и президент страны.

Однако сортавальские журналисты о работе Леонида Гулевича на форуме услышали впервые. Несмотря на то, что информация об этом размещена на сайте районной администрации, до жителей города она не дошла.

Артур Парфенчиков поддержал общественность.

– Когда я в Нюхчу еду или рыбник ем, вся Карелия об этом знает. Подумайте о своих способах коммуникации с населением, – обратился глава Карелии к Леониду Гулевичу.

— Нужно больше общаться в соцсетях, — сказал присутствовавший на совещании сортавальский архитектор Александр Легконогов.