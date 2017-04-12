Жители Салми пожаловались Артуру Парфенчикову на работу скорой помощи

В ходе рабочей поездки в Питкярантский район Артур Парфенчиков встретился с жителями поселка Салми. Одна из проблем, поднятых на встрече — работа скорой помощи в поселении. Летом выездная фельдшерская бригада обслуживала поселение только в дневное время — с восьми утра до восьми вечера. Ночью скорую высвлали из Питкяранты. Одна местная жительница рассказала, что вызвала бригаду к ребенку с 40-градусной температурой, другая пожаловалась, что скорую отказались отправлять ночью на освидетельствование смерти родственника.

Глава Салминского поселения пояснил, что в местной амбулатории есть своя машина и свой фельдшер. Однако летом, когда медики Питкярантской ЦРБ уходили в отпуск, салминского фельдшера перевели в райцентр.

Артур Парфенчиков заявил, что поднимет этот вопрос на встрече с коллективом Питкярантской ЦРБ, которая состоится сегодня во второй половине дня.