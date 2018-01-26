Жители поселка Матросы получили ключи от новых квартир

В ближайшее время в новый 10-квартирный дом переедут больше двадцати человек. Среди новоселов — и Надежда Валентиновна Тюрина. До этого пенсионерка проживала в деревянном доме 1928 года постройки:

— В старом жилье приходилось тесниться в однокомнатной квартире, постоянно делали ремонты. Я очень рада, что теперь будем жить в просторной двухкомнатной квартире, — поделилась Надежда Валентиновна.

Сегодня Пряжинский район – один из лидеров по строительству в рамках программы по переселению из аварийного жилья. Новые многоквартирные дома были построены Пряже, а также в Ведлозере, Чалне, Матросах, Святозе и Эссойле.

«За два года на территории Пряжинского района было построено 16 домов. Ключи от новых квартир получили 1000 человек. Сейчас главная задача — выполнить все обязательства перед жителями Карелии в рамках завершающего этапа по переселению из аварийного жилья», -подчеркнул руководитель Минстроя республики Олег Ермолаев.

Руководитель Минстроя республики Олег Ермолаев вместе с жильцами осмотрел новые квартиры и оценил качество выполненных работ. Строительство дома постоянно контролировалось, все недочеты сразу же устранялись.

В настоящее время поблизости завершается строительство еще одной новостройки — 8-квартирного жилого дома для жителей поселка Матросы.