Жители поселка Лоухи пожаловались Артуру Парфенчикову на затопленные квартиры

Сегодня врио главы Карелии Артур Парфенчиков провел прием граждан в Лоухском районе. Жительницы дома по улице Советской в поселке Лоухи Любовь Петрова и Валентина Сосновская рассказали, что после капитального ремонта грунтовые воды затапливают первый этаж.

Вместе с заявителями руководитель региона выехал на место и осмотрел подъезд. Как объяснил Артур Парфенчиков обратившимся к нему жительницам Лоухи, подрядчик несет гарантийную ответственность за выполненные работы. Значит, он обязан устранить недостатки.

Главе Лоухского городского поселения Сергею Лебедеву руководитель региона дал поручение в недельный срок разобраться с возникшей ситуацией.

Напомним, прием граждан идет сегодня по всей Карелии: в правительстве и других органах власти республики, где заявителей принимают заместители министров, руководители отделов, структурных подразделений. К дню единого приема граждан присоединились и другие организации и должностные лица. Так, в Лоухском и Кемском районах прием граждан проводит уполномоченный по защите прав предпринимателей республики Елена Гнетова.