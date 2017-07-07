Жители почти пятидесяти домов на юге Карелии уже неделю лишены воды

Жители одного многоквартирного и около пятидесяти частных домов в поселке Хийтола в Карелии почти неделю сидят без воды: централизованное водоснабжение в этих домах не работает.

Как нам сообщил глава поселка Михаил Кодяев, 1 июля на водозаборной скважине сгорел насос. Власти Лахденпохского района купили новую насосную станцию, однако ее мощности не хватило. Вторая попытка также не увенчалась успехом: даже двух работающих вместе насосов было недостаточно, чтобы вернуть воду в дома.

Глава районной администрации Владислав Вохмин рассказал «Республике», что уже сегодня на скважину привезут новый более мощный насос. По его словам, водоснабжение должно возобновиться уже к вечеру.

Вохмин также добавил, что людям организован подвоз воды. Кроме того, в частном секторе находится множество колодцев, где жители без проблем могут брать воду.

– Ситуация сложная, но не критичная. Сегодня она должна разрешиться, – подытожил Владислав Вохмин.