Жители Петрозаводска встретили День защитника Отечества у Вечного огня

Сегодня у мемориала «Вечный огонь» жители Петрозаводска встретили День защитника Отечества. Поздравить горожан с праздником пришли первые лица республики. Все собравшиеся в честь павших воинов возложили к памятнику цветы.

В пришедшим обратился и врио главы Карелии Артур Парфенчиков.

– Сегодня по всей стране люди идут к памятным местам и мемориалам, потому что защитник Отечества в России – это особое звание. Мы помним свою многовековую историю. На протяжении всей этой истории нашим предкам приходилось отстаивать независимость и свободу нашей родины.

Сегодня здесь мы вспоминаем бойцов, отдавших свою жизнь в бесстрашной героической борьбе с фашизмом. Своей борьбой они принесли свободу многим народам мира.

Конечно же, в этот день мы особо чествуем и тех ветеранов, которые до сих пор с нами. Низкий вам поклон.

Сегодня мы отдаем дань уважения всем ветеранам Вооруженных Сил, всем участникам локальных конфликтов, всем тем, кто ныне стоит на защите безопасности нашей отчизны, – заявил в поздравительной речи жителям Карелии Артур Парфенчиков.