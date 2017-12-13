Жители Петрозаводска смогут погасить долги на вокзале и в гипермаркетах

На следующей неделе Служба судебных приставов Карелии устраивает акцию «Узнай о своих долгах»: в Петрозаводске с 18 по 23 декабря в гипермаркетах города и на железнодорожном вокзале будут работать пять мобильных пунктов ФССП. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

– Каждый желающий может узнать о наличии задолженностей, задать вопросы, касающиеся обращения взыскания на доходы, в частности, размер возможных удержаний, виды дохода с которых удержание не производится,взыскание алиментных платежей, ограничение выезда из России. Всегда на таких акциях идет разъяснение законодательства об исполнительном производстве, – сообщает пресс-служба ФССП Карелии.

Во время акции у сотрудники ФССП можно поинтересоваться возможностями использования интернет-сервисов, позволяющих контролировать наличие задолженностей самостоятельно. Приставы помогут гражданам установить приложение на мобильное устройство и разъяснить порядок его использования.

Время и место проведения акции

18 декабря с 14.00 -17.00 железнодорожный вокзал, в помещении касс дальнего следования;

19 декабря с 14.00 — 17.00 гипермаркет строительных и отделочных материалов «Leroy Merlin» ( пр. Лесной 49);

21 декабря с 14.00 — 17.00 торговый комплекс «Лента» ( пр.Комсомольский 27);

22 декабря с 14.00 — 17.00 торговый комплекс «Лента» (ул.Ленинградская 13);

23 декабря с 14.00 — 17.00 гипермаркет «Сигма» ( пр. Лесной 47).