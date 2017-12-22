Жители Петрозаводска пожертвовали 18 тысяч рублей для погорельцев с улицы Суоярвской

Чуть более 18 тысяч рублей перечислили жители Петрозаводска на счет для пожертвований погорельцам с улицы Суоярвской. Сбор организовали в середине августа и завершили 1 декабря. Как сообщили в пресс-службе мэрии, деньги распределят между 25 пострадавшими и перечислят на их счета 29 декабря. Таким образом, каждому из погорельцев достанется по 730 рублей.

Напомним, пожар в многоквартирном доме на улице Суоярвской в произошел в ночь на 11 августа. В огне погибла 37-летняя женщина. 25 человек лишились крова. Пострадавшие семьи получили по 50 тысяч рублей из резервного фонда городского бюджета, им предоставили временное жилье.