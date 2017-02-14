Жители Петрозаводска по-прежнему жалуются на перебои с маршруткой № 29

Жители Петрозаводска продолжают жаловаться на работу маршрута № 29, который обслуживает компания «Тосноавто». За 2016 год мэрия получила 201 обращение от граждан, в 2017-м они также продолжили поступать. В связи с этим глава города Ирина Мирошник провела встречу с руководством транспортного предприятия, пишет пресс-служба мэрии.

Глава Петрозаводска потребовала наладить работу маршрута № 29, чтобы график движения автобусов не нарушался. Она отметила, что теперь город имеет дополнительный инструмент – муниципальный контроль в сфере транспорта, который позволяет штрафовать не соблюдающие обязательства компании. Первым объектом внимания муниципального контроля, по словам Мирошник, станет именно маршрут № 29.

Руководитель «Тосноавто» Сергей Холодилов заверил, что маршрут, соединяющий СКЗ и Ключевую, станет для предприятия приоритетным. Он пообещал, что примет все необходимые меры для нормализации ситуации.

Напомним, жители Петрозаводска в течение нескольких лет жалуются на работу маршрута № 29: автобусы ходят нерегулярно, иногда ждать их приходится по два-три часа, в первых числах января 2016-го маршруток не было вообще. Между тем для жителей СКЗ этот рейс – единственная связь с другими районами города.

Мэрия города дважды пыталась расторгнуть договор с обслуживающим маршрут предприятием, однако Арбитражный суд не поддержал эту инициативу. Вопросы работы маршрута не раз выносились на обсуждения комиссии Петросовета по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.