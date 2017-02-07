Жители Петрозаводска могут подать заявки на благоустройство дворов

В мэрии Петрозаводска начался прием заявок на благоустройство дворовых территорий городского округа в рамках проекта «Комфортная городская среда». Документы можно принести в кабинет 334. Заявки на участие будут приниматься до 20 февраля. Вся информация по оформлению документов размещена на официальном портале правительства Карелии.

В 2017 году в соответствии с поручением Президента Владимира Путина на территории России началась реализация приоритетного проекта «Комфортная городская среда». Этот масштабный проект предусматривает благоустройство территорий в населенных пунктах, где более 1000 жителей. На финансирование мероприятий в Карелии запланировано 140 миллионов рублей, 130 из которых – средства федерального бюджета. Петрозаводск получит субсидию в 60 миллионов рублей.

Для составления заявки жители Петрозаводска должны провести общее собрание собственников помещений в многоквартирных домах и оформить протокол. Минимальная доля участия собственников в многоквартирных домах – 3%, максимальная стоимость работ по благоустройству одной дворовой территории – два миллиона рублей.