Жители Карелии в суде могут требовать компенсацию за недополученные «северные»

Профсоюзы объяснили: работники, которым отказал суд в 2016 году, вправе потребовать перерасчета за 2016-й и 2017 годы.

Центральный комитет Общероссийского профсоюза образования разъяснил постановление Конституционного суда, принятое по составу МРОТ. Теперь работники, пострадавшие из-за включения «северных» в МРОТ и которым ранее в перерасчете отказали суды, могут вновь обращаться в суд и требовать выплату всех заработанных денег.

Таким образом, работники, которым в 2016 году отказала судебная система, могут потребовать выплатить им недоначисленные деньги и за 2016 год, и за уходящий 2017-й, пишут «Профсоюзы Карелии».

 

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