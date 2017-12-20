Жители Карелии в суде могут требовать компенсацию за недополученные «северные»

Центральный комитет Общероссийского профсоюза образования разъяснил постановление Конституционного суда, принятое по составу МРОТ. Теперь работники, пострадавшие из-за включения «северных» в МРОТ и которым ранее в перерасчете отказали суды, могут вновь обращаться в суд и требовать выплату всех заработанных денег.

Таким образом, работники, которым в 2016 году отказала судебная система, могут потребовать выплатить им недоначисленные деньги и за 2016 год, и за уходящий 2017-й, пишут «Профсоюзы Карелии».