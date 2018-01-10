Жители Карелии проголосуют за объекты благоустройства в районах в 2018 году

Нововведение в реализации программы «Формирование комфортной среды» обсудили сегодня на селекторном заседании в правительстве Карелии.

Главной темой селектора с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России стала подготовка народного рейтингового голосования. Оно состоится впервые и определит, какие общественные территории будут благоустроены в 2018 году.

В Карелии народный отбор общественных пространств пройдет в 11 муниципальных образованиях. Это Петрозаводский и Костомукшский городские округа, а также Сегежское, Кондопожское, Сортавальское, Питкярантское, Олонецкое, Беломорское, Кемское, Медвежьегорское и Пудожское городские поселения. Соответствующие решения приняты местными властями, за исключением Сортавальского городского поселения, где сессия депутатов намечена на 11 января.

По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики республики Олега Ермолаева, предложения по благоустройству общественных пространств будут приниматься от жителей до 9 февраля текущего года.

На первом, предварительном этапе, общественные комиссии рассмотрят все заявки и выберут приоритетные, по мнению жителей, общественные территории. До конца февраля завершится разработка дизайн-проектов, которые будут размещены на официальных сайтах администраций. В марте, когда пройдет основной этап рейтингового голосования, жители определят, какие проекты будут включены в программу 2018 года.

Благодаря рейтинговому голосованию, будет учтено мнение большинства, принять участие в нем сможет любой желающий старше 14 лет. Нововведение также позволит определить приоритеты благоустройства на ближайшие годы, выбрать территории, которые будут благоустроены в первоочередном порядке и в последующие годы. Республиканские власти просят граждан активнее участвовать в обсуждении того, какие места нужно обустроить в рамках проекта по формированию комфортной городской среды.

В 2017 году, благодаря программе, в Карелии удалось благоустроить более 210 дворов и общественных территорий. На эти цели направлено более 160 миллионов рублей.