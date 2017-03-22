Жители Карелии копят и сдают на переработку металлические деньги

В прошлом году жителям Карелии было выдано около 17 миллионов штук монет разного номинала. Это примерно 25 монет на одного человека. В банк вернулось лишь 65% металлических денег, остальные куда-то пропадают. Такую статистику представили сегодня на пресс-конференции в отделении Центробанка по Карелии.

Начальник отдела банка Алексей Андреев сообщил, что может представить, для каких целей люди используют монеты.

— Я могу предполагать, что кто-то копит, сдают на цветмет. Это варварство по отношению к деньгам, — сказал служащий.

Между тем пропавшие из оборота деньги приходится восполнять, и чеканка мелких монет обходится дороже, чем их стоимость, принимая в расчет ежегодно исчезающую металлическую наличность.