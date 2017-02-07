Старый новый дом

Жители дома № 18 на улице Шежемского в Кондопоге капремонту не рады. Старый деревянный дом, построенный в 1952 году, разваливается на глазах и даже обшитый металлопрофилем и похорошевший снаружи, внутри остается все тем же ветхим зданием.

Капремонт компания «Кондопожстрой» провела тут в декабре. Еще тогда жильцы дома жаловались на методику работ. Сырой утеплитель закрыли сверху новой обшивкой, заменили входную деревянную дверь на железную, а в подъезде поставили пластиковое окно.



Претензии к капремонту высказали тогда и в ОНФ, тем не менее, работы были приняты, и сейчас жители только успевают «радоваться» последствиям такого ремонта. С наступлением холодов в подъезде появились сталагмиты непонятного происхождения, дверь и окно промерзли насквозь.

Пластиковое окно промерзает. Фото: Ольга Брулер на потолке подъезда видна плесень. Фото: Ольга Брулер Окно промерзло насквозь. Фото: Ольга Брулер Промерзшая дверь подъезда. Фото: Ольга Брулер Промерзшая дверь подъезда. Фото: Ольга Брулер На полу подъезда выросли сталагмиты. Фото: Ольга Брулер

В фонде капремонта отвечают, что все претензии жильцов, если они обоснованы, подрядчик должен устранить по гарантии. Она действует в течение пяти лет. Правда, жители сомневаются, выдержит ли дом эти пять лет. По их словам, работники не стали укреплять фундамент, а просто зашили его профилем.

Фундамент до ремонта. Фото: Ольга Брулер Ремонт. Фото: Ольга Брулер Вид после ремонта. Фото: Ольга Брулер Фото: Ольга Брулер

Довольно странная ситуация возникла и с экспертизами. Одну из них в 95-м году провела РГЦ «Недвижимость» и установила, что износ фундамента и пола дома составляет 70%. Компания «РЕЯ», которая осмотрела дом спустя 20 лет, в марте 2016 года, решила, что фундамент изношен всего на 40%. Получается, что за все эти годы дом молодел, причем стремительно: на полтора процента за год. Впрочем, выводы последней экспертизы совсем не вяжутся в выводами компании «Кронос-Карелия», которая осмотрела дом в декабре прошлого года и пришла к выводу, что дом изношен на 85% и подлежит сносу.

Экспертиза РГЦ «Недвижимость» 1995 года Экспертиза ООО «РЕЯ» в марте 2016 года Экспертиза «Кронос-Карелия» декабрь 2016 года

Мы жильцы 6 декабря писали заявление на имя Каверина А.С (заместителя начальника производственно-технического отдела Фонда капитального ремонта Карелии. Прим. ред). с просьбой, провести проверку в целесообразности и законности проведения капитального ремонта, но, к сожалению, до сих пор ответ не получили. В настоящее время нами написано заявление на имя главы городского поселения Анхимова. В.И, на межведомственную комиссию. Когда она состоится, нас должны уведомить заранее, — рассказала жительница дома Ольга Брулер.

По словам главы Кондопоги Валерия Анхимова, межведомственная комиссия должна состояться не позже конца следующей недели. Ее участники могут признать дом аварийным и включить его в список подлежащих сносу. Если этого не произойдет, жильцы намерены обращаться в суд и добиваться права на снос собственного дома.

Отметим, что проблема дома на улице Шежемского не уникальна. О похожей истории, произошедшей с домом на улице Краснофлотская в Петрозаводске мы рассказывали в нашем проекте «Домком». По мнению председателя регионального отделения ОНФ и депутата Заксобрания Анны Лопаткиной, проблема домов в том, что законодательство значительно ограничило самих жильцов и фонд капремонта в правах по признанию дома аварийным. Их интересы зачастую наталкиваются на противодействие местной администрации.

— Мне кажется, что надо рассмотреть возможность, чтобы заключение фонда капремонта, раз он тратит средства жильцов, автоматически было основанием для межведомственной комиссии признать дом аварийным. Двойная трата денег на проведение экспертиз должна быть исключена. Или жильцы провели независимую экспертизу и ее в фонд капремонта отдали. Или фонд капремонта по своей инициативе должен признавать дом аварийным.

На сегодня же складывается парадоксальная ситуация. Фонд капремонта, который непосредственно занимается восстановлением старых деревяшек, не имеет рычагов для признания дома аварийным, а вынужден руководствоваться решением межведомственной комиссии. Сами жильцы, в случае разногласий в экспертизах могут рассчитывать только лишь на беспристрастность суда.