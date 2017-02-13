Жителей трех районов Карелии предупредили об отключениях света

Прионежская сетевая компания предупредила о возможных отключениях света жителей трех районов Карелии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, электричество может пропасть в Кондопожском, Медвежьегорском и Прионежском районах.

С 13 февраля по 3 марта с 10:00 до 17:00 в Кондопожском районе электрики будут планово ремонтировать трансформаторную подстанцию. В связи с этим возможно отключение потребителей в поселке Негломозеро.

Сегодня с 13:30 до 16:00 в Медвежьегорске возможны отключения по улицам Кемской (частично), Труда (дома № 10 — 47), Свердлова (дома № 19 — 47), Заречной, Сегежской и по переулкам Сегежскому и Речному. Причина – ревизия трансформаторной подстанции.

В Прионежском районе сегодня будут менять опору на линии электропередачи. Временные перебои с электричеством грозят жильцам домов по улицам Полевой и Молодежной в Деревянке.