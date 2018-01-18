Жителей Петрозаводска позвали покормить и одеть бездомных

25 и 26 января на базе центра социального обслуживания «Истоки» состоится очередная общегородская акция «Экстренная помощь». Гражданам, оказавшимся в трудной ситуации, в том числе, бомжам, окажут социальную и медицинскую помощь.

«Вы можете оказать содействие в проведении акции, в том числе, передать одежду и обувь, которая вам уже не нужна (чистую и в хорошем состоянии). Уточнить информацию можно по телефону 73-13-55», — сказано на странице руководителя столицы Карелии.

«Экстренная помощь» пройдет с 09:00 до 15:00 на Кооперативной, 7-а.