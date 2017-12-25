Жильцов нового аварийного дома в Кондопоге расселят

Александр Чепик по поручению главы Карелии Артура Парфенчикова посетил дом, построенный в Кондопоге в 2013 году по программе переселения из аварийного жилья, и за четыре года сам ставший небезопасным для жизни его обитателей.

Напомним, жильцы дома № 26а на улице Горького в Кондопоге, въехавшие сюда из деревянных бараков, жалуются на разъезжающиеся стены и проваливающийся пол. Первые данные экспертизы показали, что в четырех квартирах на первом этаже жить опасно. Жильцов из них расселят, а что делать с домом: капитально ремонтировать или сносить и строить новый — должна ответить экспертиза, которая в настоящий момент проводится компанией САПР.

Александр Чепик побывал в доме, пообщался с его жильцами им провел совещание в администрации Кондопоги и раскритиковал действия местных властей, которые, по мнению премьер-министра, должны были решать проблему в рамках работы районного комитета по безопасности населения, поскольку налицо угроза жизни людей.

Результаты экспертизы будут готовы через неделю. После этого дом нужно будет или капитально ремонтировать, или сносить. Бремя затрат должно лечь на местный бюджет.

Помимо этого, по словам Александра Чепика, физические лица, подписывавшие акты приемки дома и другую документацию, должны быть найдены и по всем выявленным фактам должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела. К этому вопросу сейчас подключена прокуратура.