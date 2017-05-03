Жителей Карелии зовут встать в почетный караул

Жителям Карелии предлагают встать в гражданский почетный караул у мемориальных комплексов, чтобы отдать дань памяти родственникам – участникам Великой Отечественной войны. В Петрозаводске добровольцы будут нести вахту 8 мая с 14:00 до 19:00 у мемориала «Братская могила и Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы».

В оргкомитет акции нужно передать информацию о ветеране-участнике войны. Ее озвучат в то время, когда члены его семьи будут стоять в карауле. После этого сведения о воевавшем родственнике можно будет внести в Книгу памяти, которую в дальнейшем передадут в Национальный архив Карелии.

Заявку можно отправить до 6 мая на электронную почту: 70letpobeda@mail.ru. Необходимо указать номер телефона и информацию о ветеране – до 8 предложений: имя, годы жизни, звание, род войск, награды, ранения и так далее.

После подтверждения регистрации заявки организаторы свяжутся с участниками, чтобы согласовать время несения караула.