Жителей Карелии просят назвать кандидатов на звание человека года

Жителей Карелии просят назвать кандидатов на звание человека 2017 года. Лучших людей республики назовут в декабре.

Правительство Карелии предлагает жителям республики назвать тех, кто достоин этого звания в этом году. Среди лауреатов чиновники надеются увидеть мастеров-профессионалов любой из отраслей экономики, промышленности и социальной сферы, общественных деятелей, военнослужащих, представителей культуры, искусства, науки, образования и других профессий, которые в 2017 году внесли существенный вклад в развитие Карелии.

– Именно от вас зависит, кого мы назовем в числе лучших и будем чествовать по итогам 2017 года, – обращаются члены комиссии при главе Карелии по государственным наградам к жителям региона.

Ходатайства о включении граждан в число лауреатов года Карелии необходимо направить на имя главы республики по адресу: Петрозаводск, пр. Ленина, д. 19.

Консультацию о порядке представления необходимых документов можно получить по телефону (8142) 79-93-80.