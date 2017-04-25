Житель Карелии собрал вездеход из запчастей старых ВАЗов

Житель Костомукши Роман Малеев собрал вездеход из запчастей старых автомобилей ВАЗ. Работу он начал в августе. За основу взял видео из интернета.

— Конечно, хотелось бы сделать корпус из алюминия, он тогда был бы легче, но пока это дороговато. Вместе с отцом собирал гусеницы, прямо дома расстилали транспортерную ленту и крутили гайки. Сам сварил детали, хотя специального образования электросварщика нет, — приводит слова изобретателя сайт Костомукшского городского округа.

Двигатель вездехода — от ВАЗ-2101. Управление осуществляется при помощи двух фрикционов. Чтобы повернуть в правую сторону, нужно потянуть правый рычаг, чтобы машина остановилась, необходимо потянуть оба рычага или выжать сцепление. Гусеницы передвигаются при помощи двух ведущих звезд и шести катков.

Роман Малеев назвал вездеход «Ондатра» по названию реки Онда, на берегу которой находится его родная деревня. Самодельное транспортное средство он планирует использовать для поездок в лес, на охоту и рыбалку.