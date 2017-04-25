Житель Карелии собрал вездеход из запчастей старых ВАЗов

Свое изобретение Роман Малеев назвал «Ондатра». На вездеходе он будет ездить в лес за ягодами, на охоту и рыбалку.

Житель Костомукши Роман Малеев собрал вездеход из запчастей старых автомобилей ВАЗ. Работу он начал в августе. За основу взял видео из интернета.

— Конечно, хотелось бы сделать корпус из алюминия, он тогда был бы легче, но пока это дороговато. Вместе с отцом собирал гусеницы, прямо дома расстилали транспортерную ленту и крутили гайки. Сам сварил детали, хотя специального образования электросварщика нет, — приводит слова изобретателя сайт Костомукшского городского округа.

Двигатель вездехода — от ВАЗ-2101. Управление осуществляется при помощи двух фрикционов. Чтобы повернуть в правую сторону, нужно потянуть правый рычаг, чтобы машина остановилась, необходимо потянуть оба рычага или выжать сцепление. Гусеницы передвигаются при помощи двух ведущих звезд и шести катков.

Роман Малеев назвал вездеход «Ондатра» по названию реки Онда, на берегу которой находится его родная деревня. Самодельное транспортное средство он планирует использовать для поездок в лес, на охоту и рыбалку.

 

Общество   /   ,
История подвиги: Петрозаводск изначальный
  • плотник

    Поедешь до первого гибддешника . Техпаспорта нэма ?Удостоверение на право вождения трактором есть ? Страховка есть ? Так что я бы так не радовался ‘ наши право и законодательные органы таких преград наставили на пути .

    • А.К.

      Ты чудо вообще бывал на просёлках Онды, Тикши, Чирка-кеми, Нюка?! Какие там гибддэшники, там люди-то редко попадаются, не то что менты.
      У нас без ружья, собак и ножей там никто не ходит, а менты сторонятся тех мест, где им прилететь легко может, тех паспорт, сказать же такое…