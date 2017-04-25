Житель Карелии пытался вывезти из Финляндии 43 килограмма сыра

23 апреля сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку нелегального ввоза в Карелию 43 килограммов финского сыра. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на пункте пропуска «Вяртсиля».

Как выяснилось, петрозаводчанин пытался ввезти в республику 43 килограмма 200 граммов сыра в 39 упаковках. Поскольку один человек может перевозить через границу лишь пять килограммов продукции животного происхождения, большую часть товара пришлось вернуть в Суоми.

За нарушение ветеринарного законодательства жителя Карелии оштрафовали на 500 рублей.