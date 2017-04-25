Житель Карелии пытался вывезти из Финляндии 43 килограмма сыра

Большую часть товара пришлось вернуть на его родину, самого нарушителя оштрафовали на 500 рублей.

23 апреля сотрудники Россельхознадзора пресекли попытку нелегального ввоза в Карелию 43 килограммов финского сыра. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел на пункте пропуска «Вяртсиля».

Как выяснилось, петрозаводчанин пытался ввезти в республику 43 килограмма 200 граммов сыра в 39 упаковках. Поскольку один человек может перевозить через границу лишь пять килограммов продукции животного происхождения, большую часть товара пришлось вернуть в Суоми.

За нарушение ветеринарного законодательства жителя Карелии оштрафовали на 500 рублей.

 

Общество   /   , ,
Абзац