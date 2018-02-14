Жеребьевка бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации прошла в Карелии

Сегодня в ЦИК Карелии доверенное лицо Владимира Путина ректор ПетрГУ Анатолий Воронин принял участие в жеребьевке бесплатного эфирного времени для предвыборной агитации в Карелии. Официальные представители восьми зарегистрированных кандидатов на пост президента России путем случайного выбора распределили бесплатный эфир для агитации, дискуссий и дебатов. Время по закону предоставлено региональными государственными телерадиокомпаниями.

Агитационное время в Карелии по закону бесплатно предоставляют телеканалы холдинга «ВГТРК» — «Россия-1», «Россия-24» и «Радио России», а также радиоканал «Ретро ФМ» на Онего».

В соответствующих закону пропорциях время было распределено между зарегистрированными кандидатами и партиями. В жеребьевке приняли участие доверенные лица от кандидатов: Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), Павла Грудинина («КПРФ»), Владимира Жириновского («ЛДПР»), Владимира Путина (самовыдвиженец), Ксении Собчак («Гражданская инициатива»), Максима Сурайкина (Коммунистическая партия Коммунисты России»), Бориса Титова («Партия РОСТА») и Григория Явлинского («Яблоко»).

Жеребьевка эфирного времени в ЦИК Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Жеребьевка эфирного времени в ЦИК Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Жеребьевка эфирного времени в ЦИК Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Жеребьевка эфирного времени в ЦИК Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Жеребьевка эфирного времени в ЦИК Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Жеребьевка эфирного времени в ЦИК Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов. Жеребьевка эфирного времени в ЦИК Карелии. Фото: ИА «Республика»/ Максим Смирнов.

Начальник службы информационных программ телевидения «ГТРК Карелия» Максимилиан Утикеев сообщил, что на агитацию на региональном канале «Россия-1» будет выделено по 30 минут каждый будний день. Соответственно, за 17 агитационных дней претендентам на пост президента будет предоставлено по 510 минут. По «России-24» общее время безвозмездной агитации— 383 минуты.

Агитационный период в СМИ начинается за 28 дней до дня голосования, то есть с 17 февраля, и завершается в ноль часов 17 марта. Зарегистрированные кандидаты, а также политические партии, которые выдвинули своих кандидатов, имеют право на бесплатное эфирное время на госканалах радио и телевидения. Это время предоставляется на равных условиях.