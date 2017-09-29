Жемчужина полиции

Конкурс «Жемчужина МВД» впервые прошел в Карелии. От обычных конкурсов красоты его отличает то, что участницам нужно было не только показать себя на сцене, но и подтвердить свое звание спортивными успехами и профессиональным мастерством.

Гостей пригласили только на финальную часть в концертный зал, хотя отбор претенденток на главный титул начался вовсе не на сцене, а на полигоне, где красавицы в форме проходили полосу препятствий, разбирали и собирали пистолет Макарова на время и соревновались в меткости.

Все ли участницы справились с испытаниями, так и осталось тайной. Остальные свои таланты, порой весьма неординарные, сотрудницы МВД показали на сцене.

Так, старший инспектор управления по исполнению административного законодательства капитан Наталья Цветкова днем с нарушителями работает, а по вечерам может кубинские танцы устроить. А к оперуполномоченной уголовного розыска Елене Григорович (тоже капитану) лучше под горячую руку не попадаться. По крайней мере она не только ножи, но и вилки так бросает, что они в стену втыкаются.

Судьи, невзирая на звания, победу отдали лейтенанту полиции Елене Тимошенко, которая покорила всех танцем под песню Бьорк.

Вице-мисс стала инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант Алеся Латыпова, которая не только станцевала, но и спела русскую народную «Вася-Василёк».

Видео финала конкурса подготовлено МВД по Карелии: