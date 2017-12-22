Жечь грамотно

Праздники все ближе, и в магазинах уже оживленно: петрозаводчане закупаются продуктами, подарками и пиротехникой. Как отметить праздник с огоньком, но без последствий, мы разбирались с республиканским МЧС.

Покупаем

За две недели до Нового года МЧС Карелии начинает проверять магазины пиротехники, таких в Петрозаводске 8 штук. Покупать фейерверки и петарды спасатели советуют только в специализированных магазинах и отделах, чтобы не пришлось тех же спасателей вызывать.

— В этом году нарушений в городе выявлено не было, — рассказал работник МЧС Карелии Николай Пушкаревич. — По правилам в магазинах и отделах пиротехники коробки с фейерверками должны быть отгорожены — покупатели могут только осматривать их, в руки брать не могут. На всю продукцию должны быть сертификаты. Пиротехнику не должны продавать лицам моложе 16 лет.

Брать китайские или челябинские ракеты — не важно. Если сертификат есть, значит, продукция безопасна.

Запускаем

О правилах техники безопасности рассказывает директор компании «Огни Карелии» Дмитрий Ганиев.

Петарда. Безобидное на первый взгляд изделие, но приносит больше всего неприятностей и раздражения прохожих и собачников. Тут все просто: не бросать в сторону людей и животных. Не оставлять в руках. Поджечь и отбросить в сторону.

Фонтан. Никуда не взлетают, красиво искрят и мерцают с земли.

— Тут нужно учитывать силу и направление ветра, — рассказал Дмитрий Ганиев. — Искры могут долететь до людей. Чаще всего фонтан имеет радиус опасной зоны — это два-три метра. Но ветром искры может отнести дальше. У фонтанов разного размера разный радиус опасной зоны и разное время действия. Обязательно читать этикетку. Это справедливо для любой пиротехники.

Дымовые и огневые факелы, или фаеры. Их очень любят футбольные болельщики. Запуская, нужно выдергивать кольцо вниз, направляя верхнюю часть фаера от себя и от людей.

Ракета. Самый классический фейерверк.

— Люди часто удивляются, зачем такая длинная палка для такой маленькой ракеты, — рассказал Дмитрий Ганиев. — Палка — это стабилизатор, который дает ракете улететь в нужную сторону. Если ее обломать, нарушается баланс между головной и хвостовой частями. В таком случае ракета может улететь в неизвестном направлении, радостно гоняя людей. Бывает, что люди забывают снять предохранительный колпачок фитиля, пытаются поджечь его.

Ракета должна свободно входить и выходить из снега. Обычно вместе с ракетой продается пластиковая трубка. Если зима бесснежная или идет дождь и вместо снега глина и грязь, ракету вставляют в нее.

Римская свеча. Тут самое распространенное нарушение — когда фейерверк запускают с руки. Вообще никакую пиротехнику, кроме бенгальский свечей и хлопушек, с руки запускать нельзя. Римскую свечу нужно закопать в снег (или не снег) не менее чем наполовину.

Салютная батарея. Эти фейерверки тоже нужно устанавливать строго вертикально. Некоторые тоже нужно погружать в снег, некоторые достаточно большие и устойчивы сами по себе. Поджигать батарею нужно, не наклоняясь над изделием (это опять же ко всем фейерверкам относится). И удалиться от ракетницы нужно в течение семи секунд. В любом случае на фейерверки все равно лучше смотреть с расстояния.

Запускаем

Запускать фейерверки в городе можно, утверждают сотрудники МЧС. Надо только выбирать место подальше от деревьев, машин и групп людей.

— Запуск пиротехнических изделий не допускается в помещениях, на крышах, выступающих частях зданий, газопроводах, нефтепроводах, под линиями электропередачи, — пояснил работник МЧС Карелии Николай Пушкаревич. — Также не допускается запуск неисправной пиротехники. Не допускается использование лицами младше 16 лет.

В идеале это должна быть ровная площадка с открытым пространством сверху, чтобы ракета не смогла отрикошетить от веток или проводов. Нужно учитывать силу и направление ветра.