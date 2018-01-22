Земляки, объединяйтесь!

Земляки должны помогать друг другу. Так считают жители Салминского сельского поселения в Питкярантском районе. Летом 2017 года они основали благотворительный фонд, чтобы сделать жизнь, как сказано на сайте организации, «лучше, качественнее, счастливее».

Фонд существует не так давно и пока собрать больших денег не удалось, рассказал его директор, житель Салми Иван Зеленцов. Но инициативные местные жители уже сделали несколько добрых дел.

— Этой осенью мы помогли группе детей-спортсменов из Салми поехать на президентские состязания в Анапу. В декабре, совместно с районными властями, помогли девочке из многодетной семьи из нашей школы отправиться на кремлевскую елку в Москву, — рассказал директор фонда «Салминское землячество».

Сейчас общественники готовят заявку на президентский грант. Это экологический проект по уборке несанкционированных свалок по берегам рек, в местах, где традиционно отдыхают жители поселения, а также сбору и утилизации батареек, аккумуляторов гаджетов.

Чтобы поддержать фольклорный коллектив «Молодушка» из деревни Мийнала, члены благотворительного фонда планируют снять документальный фильм о нем.

— Коллектив состоит из пенсионерок, они сами сочиняют музыку и стихи. Поют и на карельском, и на русском языке, активно выступают, — пояснил Иван Зеленцов. – Увидев фильм о них, возможно, кто-то еще захочет им помочь: найти помещение или профинансировать их гастроли. Также им нужны сценические костюмы, микрофоны, звукозаписывающая техника.

Еще один проект благотворительного фонда «Салминское землячество» — создание склада для погорельцев. В нем будут собирать то, что люди готовы отдать нуждающимся: вещи, мебель, технику.

Помогать землякам должны не только те, кто живет на родной земле, но и те, кто уехал. Так считает глава Карелии. Он сам выходец из этих мест – из деревни Кирккоеки в пяти километрах от Салми. Артур Парфечников входит в попечительский совет фонда. Приехав на заседание общественников 21 января, он привез книги для Салминской школы.

— В один из приездов, посещая нашу школу, он узнал о нашей проблеме — нехватке фонда художественной литературы, — рассказала директор школы Ирина Червякова. — Если учебная литература к нам поступает в полном объеме, то замена фонда художественной литературы идет очень сложно. Средств нет. Артур Олегович попросил составить список из ста наименований. И сегодня мы получили эти книги для всех возрастов. Кроме того, для поселковой библиотеки глава Карелии привез юридическую литературу.

Книги — подарок Артура Парфенчикова Салминской школе. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Книги — подарок Артура Парфенчикова Салминской школе. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Книги — подарок Артура Парфенчикова Салминской школе. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Книги — подарок Артура Парфенчикова Салминской школе. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

На заседании «Салминского землячества» обсуждали федеральные и региональные программы, в которых общественники могут принять участие. Говорили о том, что нужно привлекать к его работе земляков из других регионов России и из-за границы. Артур Парфенчиков рассказал о планируемой реконструкции старинной Никольской церкви в Салми, к которой готов подключиться крупный бизнес.

— Идет работа по кадастрированию. Здание бесхозное, но у нас есть люди, в том числе из крупного бизнеса, которые готовы помочь восстановить эту церковь. Есть благословение Патриарха на то, чтобы проводить эти работы, а также устанавливать контакт с финской православной церковью. Соответствующие письма финскому архиепископу Льву мы уже отправили вместе с владыкой Константином, — рассказал Артур Парфенчиков.

В начале XIX века на высоком месте в центре деревни Салми на средства графини Анны Орловой-Чесменской, владевшей этими землями, была построена новая каменная церковь, в распространенном тогда стиле неоклассицизма. Автором храма стал знаменитый финский архитектор Карл Людвиг Энгел, известный застройкой Хельсинки. Никольская церковь в Салми. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Никольская церковь в Салми. Фото: «Республика»/Сергей Юдин Никольская церковь в Салми. Фото: «Республика»/Сергей Юдин

Глава Карелии отметил, что такие проекты как «Салминское землячество» помогают жителям городов и поселков реализовать общие, важные для всех, идеи. Сейчас власти республики поддерживают создание территорий общественного самоуправления (ТОС – прим. ред.). Они могут создаваться в рамках одного подъезда, одного дома, нескольких домов, небольшого поселка. Граждане объединяются в такой ТОС, регистрируются при Министерстве юстиции либо в органе местного самоуправления. После этого могут принимать участие в разных конкурсах, и республиканских, и федеральных, претендовать на гранты и другие формы поддержки.

— Каждый должен помнить о месте, где он родился, где его корни. На примере «Салминского землячества» хотелось бы призвать жителей всех деревень и поселков Карелии, выходцев из этих деревень, чтобы они не забывали о родных местах, и вместе старались что-то вернуть той земле, которая их вырастила.