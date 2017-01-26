Здание поликлиники в Петрозаводске предложили лишить статуса объекта культурного наследия

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник обратилась в региональное Министерство культуры с предложением лишить здание бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина статуса объекта культурного наследия. Об этом «Республике» рассказали в пресс-службе городской администрации.

Как сообщает «Столица на Онего», накануне мэр заявила, что полуразрушенная постройка портит внешний вид центрального проспекта города. Также она назвала его рассадником крыс.

В Министерстве культуры в ответ на вопрос «Республике» заявили, что такого рода вопросы решаются не сразу. Ведомство не сможет самостоятельно лишить здание особого статуса.

В конце февраля специалисты министерства вновь встретятся с архитекторами города, чтобы решить будущее здания. Предполагается, что к нему пристроят многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями для офисов.