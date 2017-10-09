Здание бывшего кинотеатра «Победа» в центре Петрозаводска выставили на продажу

Объявление о продаже здания бывшего кинотеатра «Победа» на проспекте Ленина, 27 появилось сегодня на популярном сайте объявлений.

В сообщении указано, что здание площадью 1830 квадратных метров полностью заполнено арендаторами, при этом есть возможность расширить площадь еще на 400 квадратных метров.

Здание продается за 79 миллионов рублей. При этом ранее его готовы были продать за 108 миллионов.

Отметим, что здание бывшего кинотеатра «Победа», построенное в 1950 году, относится к выявленным памятникам архитектуры и включено в список объектов культурного наследия в 2013 году.