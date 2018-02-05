Заявка на проведение гей-парада в Петрозаводске поступила в мэрию

Заявка на проведение гей-парада поступила в мэрию Петрозаводска. Об этом прессе рассказала мэр карельской столицы Ирина Мирошник на традиционной встрече с журналистами. Активисты хотели провести шествие на набережной Варкауса в День всех влюбленных. Заявка на гей-парад поступила от жителя Москвы, который и в прошлые годы хотел организовать это мероприятие.

Градоначальник пояснила, что в администрацию поступили всего три заявки на шествия 14 февраля. Одна из них — на проведение гей-парада. По всем трем заявкам готовятся отказы.

На Варкауса, например, проводить шествия нельзя в связи с организацией дорожного движения. По двум остальным причина отказа — другие мероприятия, заявки на которые поступили в мэрию раньше.