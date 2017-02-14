Завтра в Петрозаводске начнут работу скульпторы «Гипербореи»

15 февраля в 15:00 начнут работать скульпторы – участники международного фестиваля «Гиперборея-2017». Отметим, большая часть снежных заготовок для работ выполнена из искусственного снега. Фигуры из такого материала, по мнению председателя жюри конкурса снежных и ледовых скульптур Александра Кима, будут более прочными.

Ранее администрация Петрозаводска объявила фотоконкурс «Гиперборея: жить на севере нескучно!». Участвовать могут и жители, и гости города. Гран-при – планшет-трансформер Prestigio Multipad Visconte V. Для того чтобы присоединиться к гиперборейскому фотоконкурсу, нужно заполнить короткую анкету и ознакомиться с положением на сайте администрации.

Впервые вводится категория «Гиперборея мобильная»: организаторы будут принимать и оценивать видеоролики, снятые на фестивале. Создатель самого интересного ролика получит экшен-камеру. Кроме того, остается и популярная онлайн-номинация #Giperfest2017 – за лучший Instagram-снимок фестиваля.

Наблюдать за работой скульпторов, конкурсами, спортивными мероприятиями, увидеть праздничный фейерверк можно онлайн на официальном сайте фестиваля.