Заведующая детсадом «Гномик» в Костомукше объяснила причину снежных завалов

Министра имущественных и земельных отношений Карелии Сергея Щебекина накануне возмутил заваленный снегом детский сад «Гномик» в Костомукше. Сегодня заведующая учреждением Елена Берсенева объяснила «Республике», почему территория была не почищена.

По словам Берсеневой, участки детсадовской территории, на которых играют дети, чистят родители воспитанников. Более того, заведующая «Гномиком» считает, что детский сад не был завален снегом.

– Когда наш детский сад посетил министр Сергей Щебекин, не почищены от снега были только те участки, на которых играют дети. Их у нас чистят родители воспитанников. Они приходят утром и чистят. Когда пришел министр, почищено, конечно, не было. Но они приступят к уборке уже в ближайшее время. Также не была почищена подъездная дорога к детсаду, но этим должна заниматься подрядная организация. Как оказалось, в планах на уборку у дорожников мы были минувшей ночью. Сегодня утром дорога уже была чистой, – пояснила Елена Берсенева.

Заведующая детсадом «Гномик» также добавила, что в обязанности дворника входит только чистка дорожки, подходов к зданию и пожарным выходам.

– Кроме того, мы единственный детский сад в Костомукше, который нельзя чистить спецтехникой. Дело в том, что у нас очень узкие ворота, и когда погрузчик к нам заезжает, он ломает наш забор. Именно поэтому мы пользуемся услугами нашего очень хорошего дворника. Он у нас один. Очень ответственный, непьющий. Наш дворник ведет здоровый образ жизни, занимается спортом. Он, кстати, со своей работой в новогодние праздники справился хорошо: приходил в свои выходные дни и убирал, – рассказала заведующая детсадом.

Елена Берсенева также рассказала, что участки, на которых играют дети, всегда убирали их родители. Это никогда не было проблемой.