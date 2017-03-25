Защитники Сунского бора свернули лесной лагерь

Лесной лагерь в сосновом бору возле деревни Суна разобрали. Об этом сообщают сами защитники леса и корреспонденты интернет-ресурса 7×7.

Накануне жительница деревни Суна Нина Шалаева опубликовала фотографии приказа Минприроды Карелии о досрочном прекращении права пользования недрами на спорном участке и письмо от администрации Кондопожского района, в котором говорится, что компания-разработчик отказалась от планов создания песчаного карьера возле Суны.

Сегодня местные жители при помощи активистов свернули палаточный лагерь и убрали все растяжки.

Напомним, конфликт между местными жителями и компанией «Сатурн-Нордстрой» продолжался несколько лет, а минувшим летом обернулся тем, что местные жители поставили палаточный лагерь и не давали технике рубить лес на месте предполагавшегося песчаного карьера.

Жители заявляли, что бор — их любимое место отдыха, к тому же на территории карьера обнаружились краснокнижные виды растений. Тем не менее предприниматели заявляли, что разработка карьера идет в соответствии с законом.

В течение нескольких месяцев ситуация оставалась замороженной, пока в нее не вмешался врио главы Карелии Артур Парфенчиков. Около недели назад стало известно, что бизнесмены обратились с заявлением о том, что прекращают разработку карьера на этом месте.