Защита двух руководителей УГАДН Карелии оспорит их арест в Верховном суде

Апелляции от адвокатов Дениса Краснопевцева и Евгения Шелковникова поступили сегодня в Петрозаводский суд. Об этом нам сегодня сообщили помощники судьи Носовой и судьи Лёвкина. Защита руководителей УГАДН Карелии будет оспаривать их арест в Верховном суде.

Напомним, Петрозаводский городской суд арестовал заместителя начальника карельского УГАДН Дениса Краснопевцева 27 января. В этот же день такое же решение суд принял и отношении начальника отдела регионального автонадзора Евгения Шелковникова.

Дениса Краснопевцева и его коллегу Евгения Шелковникова обвиняют в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, в июне прошлого года подозреваемые получили от предпринимателя взятку в виде алкогольной продукции на сумму не менее 20 тысяч рублей за непривлечение организации-перевозчика к административной ответственности. Затем с 1 июня по 20 января совместно с иными лицами они получали взятки от предпринимателей, занимающихся перевозками, на сумму не менее 550 тысяч рублей, которые те переводили на различные банковские карты.

Также отметим, руководитель УГАДН Карелии Рафаил Галикеев обвиняется в совершении двух должностных преступлений: по статье 285 Уголовного кодекса — злоупотребление должностными полномочиями и статье 286 — превышение должностных полномочий. Арест Галикеева состоялся 29 января.