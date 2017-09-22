Заседание рабочей группы по вопросам казачества в Карелии прошло в Петрозаводске

22 сентября в Петрозаводске в здании Миннаца Карелии прошло заседание рабочей группы по вопросам, касающимся российского казачества в Карелии. Мероприятие проходило под председательством заместителя главы Карелии по региональной политике Владимира Любарского.

Заседание началось с награждения: глава республиканского Миннаца Андрей Манин вручил благодарственное письмо атаману Отдельского казачьего общества Карелии Олегу Митягину.

– Под патронатом нашего Отдельского казачьего общества в республике проходит очень много мероприятий, в том числе все мероприятия, проводимые Петрозаводской и Карельской епархией. Это хороший пример патриотического воспитания и публичной общественной работы, – заявил Андрей Манин.

После этого члены группы рассмотрели три вопроса, первый из которых был посвящен республиканскому закону «О реализации стратегии развития госполитики России в отношении российского казачества до 2020 года». Этот закон был принят в первом чтении карельским парламентом в июне этого года.

С докладом выступил создатель закона – советник атамана Отдельского казачьего общества Петр Клемешов. Он отметил, что эффективность данного закона состоит в том, что благодаря ему работа казачьих обществ должна стать намного лучше.

– Смысл жизни казаки видят в службе. Казак – это воин. Но для достижения своей цели казаки должны знать правовую базу. Не случайно Олег Митягин поручил подготовить материалы для изучения казаками действующей законодательной базы. Подборка таких законов сделана. Вскоре она будет разослана во все казачьи коллективы, – прокомментировал Петр Клемешов.

– Нужно сформировать конкретные потребности казачьих обществ. Для этого нужно провести их тщательный мониторинг, – заметил в конце доклада Владимир Любарский.

Второй вопрос был посвящен взаимодействию Росприроднадзора с казачьими обществами. Так, например, еще в мае этого года правительство Карелии собиралось заключить соглашение с казаками на патрулирование лесов. Руководитель республиканского Росприроднадзора Георгий Кузнецов отметил, что ведомство уже предусмотрело привлечение карельских казаков к патрулированию водоохранных территорий и к рейдам в заказниках регионального значения.

Кроме того, недавно главный охотовед Кондопожского района разрешил казакам казачьего хутора «Знаменский» отстреливать бобров-вредителей в Кончезерском сельском поселении.

Третий вопрос был посвящен возможностям участия казачьих обществ по программе «Активное поколение». Доклад провела председатель некоммерческого фонда «Новое образование» Галина Степанова. Она рассказала казакам об успешном опыте участия в различных программах на получение грантов. Кроме того, Галина Степанова сообщила казакам, что при необходимости она сможет предоставить бесплатную юридическую консультацию по этим вопросам.