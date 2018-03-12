Законопроект о столичном статусе Петрозаводска внесли в карельский парламент

Глава республики Артур Парфенчиков и председатель Законодательного собрания Элиссан Шандалович внесли на рассмотрение в карельский парламент законопроект «О статусе столицы Республики Карелия». Законопроект в случае его принятия депутатами обеспечит стабильное развитие городской инфраструктуры. Решение поддержала и глава Петрозаводска Ирина Мирошник.

Проект направлен на присвоение Петрозаводску статуса столицы, обеспечение города инфраструктурой должного уровня и организацию транспортной доступности жителей всей Карелии к органам госвласти, образовательным, медицинским организациям, организациям культуры, социального обеспечения.

Законопроект обсуждался и прорабатывался на различных уровнях. При обсуждении учитывали, что в 2020 году именно Петрозаводск будет встречать 100-летие Карелии, а это значит, что город должен обновить свою общественную инфраструктуру.

Столичный статус позволит провести комплексную организацию городского пространства, решить проблемы от сохранности объектов культурного наследия до организации дорожного движения.

— Петрозаводск, соответствуя статусу столицы региона, должен стать лицом республики, чтобы повышать ее инвестиционную и туристическую привлекательность. Законопроект обсуждался и прорабатывался на различных уровнях. Учитывался и тот факт, что в 2020 году именно Петрозаводск будет встречать 100-летие Республики Карелия, а это значит, что город должен обновить свою общественную инфраструктуру, — отметил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.