Законопроект о столичном статусе Петрозаводска могут рассмотреть уже 22 марта

20 марта на парламентском комитете по государственному устройству рассмотрят законопроект о присвоении Петрозаводску столичного статуса. Ранее он обсуждался и прорабатывался на различных уровнях. Столичный статус позволит провести комплексную организацию городского пространства, решить проблемы от сохранности объектов культурного наследия до организации дорожного движения.

Если депутаты поддержат проект закона, уже 22 марта его внесут на рассмотрение Законодательного собрания Карелии, сообщили в Заксобрании Карелии.

Напомним, с предложением разработать республиканский закон о столичном статусе для Петрозаводска в конце мая выступил председатель Петросовета Геннадий Боднарчук. Его коллеги по депутатскому корпусу на сессии 7 июня поддержали инициативу спикера, приняли обращение к врио главы Карелии Артуру Парфенчикову, а также постановили создать рабочую группу. Кроме того, в поддержку идеи высказался Молодежный совет Петрозаводска.