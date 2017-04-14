Закон собачий

Сегодня на комитете экологии в Заксобрании Карелии обсуждали проблему отлова собак в республике. Начальник управления ветеринарии Ирина Кузнецова отметила, что количество жалоб от населения за последний год резко упало. На покусы и агрессию пожаловались 24 человека, еще два года их было больше двухсот. Вместе с тем возросло количество жалоб на нарушения, которые допускают подрядчики при отлове животных.

Жительница Медвежьегорска Анна Попова рассказала о вопиющем случае: по ее словам, на улице Кемской мужчина вышел из микроавтобуса и выстрелил в хозяйскую овчарку, после чего пообещал перепуганной хозяйке, что животное скоро проснется, но собака умерла. По словам Поповой, все произошло на глазах четырехлетней дочери хозяйки животного.

Начальник управления ветеринарии призналась: практика, когда пойманное животное может вернуться к хозяину после отлова, есть только в четырех районах и двух городских округах Карелии.

— Это Петрозаводск, Костомукша, Кондопога, Медвежьегорск, Суоярви и Пудож. Там есть общественные приюты. В остальных районах Карелии идет отлов и дальнейшее умерщвление, — пояснила Кузнецова.

Что, кстати, идет вразрез с действующим в Карелии законом:

Закон №1731-ЗРК: Пункт 3. При организации проведения мероприятий, указанных в части 1 настоящей статьи, органы местного самоуправления не допускают: 1) отлов безнадзорных животных исключительно в целях их умерщвления; 2) отлов безнадзорных животных в присутствии несовершеннолетних, за исключением случаев, когда поведение безнадзорных животных угрожает жизни и здоровью человека; 3) применение при отлове безнадзорных животных препаратов, опасных для жизни и здоровья безнадзорных животных, а также способов и технических приспособлений, использование которых может стать причиной увечья или гибели безнадзорных животных;

Красноречиво говорят цифры, озвученные начальником управления ветеринарии:

24% животных возвращены владельцам

4% содержатся в приютах

72% умерщвлены

О причинах сложившейся ситуации Ирина Кузнецова уже подробно рассказывала «Республике». Если коротко: в районах нет приютов. Физически. Нет вольеров, клеток, мисок и печей, на которых можно сварить кашу для собак. И тратить на это те деньги, которые выделяет бюджет, нельзя. Закон запрещает.

Чтобы решить проблему, рабочая группа, в которую входит управление ветеринарии, зоозащита и представители районов подготовили проект изменений в закон. Разрешить тратить часть денег на инфраструктуру. Зампредседателя комитета экологии Заксобрания пообещал обсудить этот вопрос с Ириной Кузнецовой в ближайшее время.