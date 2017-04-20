Закон о выборах главы Карелии принят во втором чтении

На состоявшейся сегодня сессии Заксобрание Карелии одобрило во втором чтении законопроект о выборах главы республики. С инициативой выступила ЦИК региона. Среди новшеств: кандидатам на выборах главы Карелии предоставят больше времени на сбор подписей, необходимых для преодоления муниципального фильтра.

Срок выдвижения и представления документов в ЦИК для кандидатов на пост главы региона увеличен до 30 дней. Таким образом, у претендентов на участие в предвыборной гонке будет больше времени на то, чтобы собрать подписи в свою поддержку от глав и депутатов муниципальных образований.

Муниципальный фильтр – это требование федерального избирательного законодательства. Процент подписей, которые необходимо собрать, регионы устанавливают самостоятельно. В Карелии это 7%, один из самых низких порогов на Северо-Западе. Кандидату необходимо собрать 88 подписей, из них 24 — это подписи депутатов и глав уровня муниципального района и городского округа. Подписи должны быть собраны не менее чем в 14 муниципальных районах.