Заключительный этап всероссийской олимпиады по немецкому языку пройдет в Карелии

Петрозаводск определен местом проведения заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 15 февраля в правительстве республики состоялось заседание организационного комитета по подготовке к олимпиаде, сообщает пресс-служба правительства.

Олимпиада пройдет с 12 по 16 апреля. Предполагается участие более 400 человек из всех регионов России, из них 240 – ученики 9-11-х классов, 25 человек – члены предметно-методической комиссии и жюри, 135 — сопровождающие.

Торжественная церемония открытия олимпиады пройдет 12 апреля. 13 и 14 апреля на базе ПетрГУ ученики будут выполнять задания первого и второго туров олимпиады. 15 апреля состоится разбор заданий и решений к ним, показ олимпиадных работ, прием и рассмотрение апелляций о несогласии с выставленными баллами. Церемония закрытия пройдет 16 апреля.

Для участников олимпиады предусмотрена культурно-досуговая программа, для сопровождающих лиц — деловая программа: круглые столы, лекции, проблемные дискуссии.