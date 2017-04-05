Забор не фонтан

В Петрозаводске начали рассматривать проекты приоритетной программы «Комфортная городская среда». Для этого в столице Карелии создана специальная общественная комиссия. В нее входят гражданские активисты, журналисты, депутаты горсовета и чиновники мэрии.

Накануне комиссия рассмотрела проекты, которые хотят реализовать на муниципальных территориях. Проекты предлагали горожане и мэрия. Все они должны отвечать определенным требованиям, чтобы претендовать на федеральные деньги программы. Из пяти проектов во вчерашнем списке остались три – остальные исключили за то, что они не отвечали одному из условий: территория под благоустройство должна быть в центре города.

Общая стоимость трех заявок – 20 миллионов рублей. Первую внесла петрозаводчанка Дарья Петрушкина. Проект стоимостью два миллиона рублей предусматривает благоустройство печально известной липовой аллеи на улице Энгельса. Между рядами деревьев планируется обустроить пешеходную дорожку. Само собой, общественники на заседании сразу же поинтересовались: липы не пострадают? Каковы размеры дорожки? Не будет такого же варварства, как во времена «парковки Левина»?

На этот вопрос ответил депутат Александр Ханцевич. По его словам, деревья не пострадают и будет красиво. Настороженных членов комиссии успокоила начальник управления экологии петрозаводской мэрии Юлия Мизинкова: ширина дорожки будет всего 2,5 метра, липы не тронут. В результате проект поддержали единогласно.

Следующий проект внесла администрация карельской столицы. Это второй этап благоустройства проспекта Ленина: недавно в верхней его части установили новые ограждения и высадили липы. То же самое предлагается проделать на отрезке главной улицы города от улицы Энгельса до Онежской набережной. Официально это называется «благоустройство магистральных газонов». Стоимость проекта – шесть миллионов. Против зеленых насаждений не выступил никто, а вот забор вызвал немало нареканий. Ярче всего высказался депутат горсовета Дмитрий Романов.

— Мое мнение и мнение жителей – негативное. Какая-то хилая конструкция, которая изначально криво стоит, уже появилась ржавчина. Это бесполезная трата денег. Зимой вокруг них тяжело убирать, тот же «ТехРент» жаловался на них. Такой забор, извините за выражение, можно на могилку ставить, — заявил Дмитрий Романов.

Юлия Мизинкова возразила: за эти деньги (забор стоит 1,7 миллиона рублей) в нашем городе лучше не сделать. После достаточно бурной дискуссии комиссия единогласно проголосовала за проект с одним условием: на этапе формирования технического задания внести рекомендации по качеству забора. Как минимум, решила комиссия, забор должен быть сделан из более прочного металла.

Третий проект вызвал еще более ожесточенное обсуждение. Идея также принадлежит мэрии города и заключается в благоустройстве парка «Ямка». Это самый дорогой проект в повестке дня – общая стоимость превышает сорок миллионов рублей, а предложенный вчера первый этап стоит 12 миллионов. Проект предполагает обустройство освещенной набережной Лососинки – от стадиона «Юность» до Вечного огня; установку гейзерного фонтана с подсветкой, мощение пешеходной и строительство велосипедной дорожки. Первый этап предполагает обустройство набережной и установку фонтана — на пустыре позади Вечного огня.

Юлия Мизинкова сообщила также, что «Ямка» лишится почти половины деревьев — 113 из 300. Начальник управления экологии подчеркнула: все эти растения аварийные, и вырубят их не ради фонтана с подсветкой, а ради безопасности горожан. Деревья снесли бы и без проекта. Остальные члены комиссии проект поддержали, но взяли с мэрии (в лице Мизинковой) обещание грамотно проинформировать население: петрозаводчане любят гулять в этом парке, к тому же некоторые из них эти деревья сажали. «Как бы нам не получить второй Сунский бор», — такие слова звучали на заседании комиссии.

Против проекта выступил только общественник Эдуард Эгипти: он заявил, что в этом проекте много неясного. В частности, ему непонятно, почему бы владельцу бывших территорий ОТЗ, компании «Охта групп», не взять на себя часть расходов. Ему объяснили, что бизнесмены уже оплатили разработку этого проекта. Потрачено 380 тысяч рублей.

Стоит отметить, что решения комиссии носят рекомендательный характер, а окончательное решение – быть проекту или лечь под сукно – должны принять петрозаводчане. Общее собрание пройдет сегодня в 18:00 в здании мэрии на втором этаже. Приглашаются все желающие. Дискуссия обещает быть жаркой.