Полиция не будет мешать жителям Лахденпохья участвовать в купаниях

Лахденпохские власти уверены, что, несмотря на запрет крещенских купаний, желающих окунуться в прорубь будет немало. При этом в городе есть только одна частная купель, совершенно не оборудованная для массовых мероприятий.

Сегодня в местной мэрии сообщили, что с 23:00 18 января до 4:00 19 января у несанкционированной проруби помимо сотрудников ГИМС и лахденпохской администрации будут дежурить полицейские. Глава местной администрации Андрей Матвеев добавил, что представители власти не дадут окунуться в купель только нетрезвым верующим.

– В эту прорубь люди все равно полезут, несмотря на то, что место совершенно не оборудовано. Мэрия, полиция и ГИМС будут стоять у купели, во-первых, для того, чтобы не пускать к ней пьяных, а во-вторых, чтобы вести с верующими профилактическую беседу. Все должны знать, что купание запрещено: место не оборудовано. Будем смотреть, чтобы не было несчастного случая, – пояснил Матвеев.

Напомним, лахденпохские власти отказались проводить крещенские купания, аргументируя это тем, что Крещение — это не социальный, а христианский праздник, организовывать который должна церковь, а не мэрия.