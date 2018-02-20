За преподавание «Основ семейной жизни» в школе высказались 83% опрошенных

Эксперты Общероссийского народного фронта провел опрос более 1200 россиян в возрасте от 18 лет из 84 субъектов РФ. Результаты мониторинга показали, что больше всего из образовательных инициатив граждане поддерживают введение в школьный курс астрономии и второго иностранного языка, а также уроков семейного воспитания.

За введение астрономии в школе выступает 70% опрошенных, респонденты считают, что ее изучение расширяет знания и формирует мировоззрение ребенка. 36% высказали мнение, что включать астрономию в школьную программу можно, но как факультативный предмет. 60% опрошенных готовы также поддержать изучение второго иностранного языка, если на него будет достаточно времени, а преподаваться он будет должным образом. В свою очередь около трети респондентов выступили категорически против этой инициативы, они считают, что этот предмет займет много времени, которое можно было бы уделить более важным дисциплинам или увлечениям ребенка.

Нашла поддержку и инициатива включения основ семейной жизни в школьную программу. За это высказались 83% опрошенных.

— Как ранее показывали опросы ОНФ, для большинства молодых людей в возрасте от 13 до 18 лет на первом месте среди ценностей стоят хорошие семейные отношения. Они должны формироваться в том числе в школе, поэтому учащимся необходимо рассказывать о значимости институтов брака и семьи, о семейных традициях и семейном праве, Считаю правильным, что в условиях высоких нагрузок как на школьников, так и на педагогов, основы семейной жизни будут изучаться не отдельным курсом, а в рамках уже существующих школьных предметов, таких как обществознание, история, литература и других предметов, — считает член Центрального штаба ОНФ, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.