За петрозаводскими троллейбусами можно наблюдать онлайн

Сервис «Умный транспорт» начал работать в Петрозаводске. С его помощью можно следить за передвижением троллейбусов по городу через интернет с компьютеров на сайте и с телефонов через мобильное приложение «Умный транспорт».

На карте появляются те машины, которые на данный момент подключены к системе ГЛОНАСС. Транспорт, находящийся на технологическом перерыве либо без движения более 5 минут, с карты исчезает.

Пассажирам надо учитывать, что на карте отображаются не все троллейбусы, а те, что есть, появляются с пятиминутной задержкой.

Как сообщили в администрации города, система действует в тестовом режиме до конца января. Пока идет настройка. С 1 февраля на карте должны появиться все машины, работающие в городе. Все троллейбусы уже оборудованы приемниками ГЛОНАСС, отметили в администрации.

Как предполагают сотрудники «Городского транспорта», новая система позволит увеличить конкурентоспособность электротранспорта.