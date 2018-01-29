За год в Карелии вышли на свободу почти 1400 человек

Среднесписочная численность спецконтингента в исправительных учреждениях составила 3276 человек. Побегов из-под охраны и при конвоировании, а также фактов нарушения требований закона при применении мер безопасности не допущено. За год освобождены 1391 человек, из них 526 условно-досрочно.

Такие данные прозвучали на коллегии УФСИН по Карелии, где подвели итоги деятельности уголовно-исполнительной системы республики в минувшем году и определили задачи на 2018 год, сообщает пресс-служба ведомства.

Уделяется пристальное внимание решению проблем трудовой занятости осужденных, оказывается содействие в получении полного среднего и высшего образования. Высшее образование получают три человека, в школах обучаются 394 осужденных, в мае 2017 года 53 человека сдали экзамены, получили аттестаты государственного образца.

Осужденные имеют возможность получить рабочие специальности по 14 профессиям. В минувшем учебном году обучены 576 осужденных. В настоящее время обучение проходят 306 осужденных. В этом году намечается обучить не менее 505 осужденных.