За 4 дня в Карелии ликвидировано 12 свалок

Специалисты Минприроды и лесничества за 4 дня с 3 по 7 выявили 28 несанкционированных свалок , на площади более трех с половиной тысяч гектаров. Из них ликвидировали 12.

Из 200 обнаруженных на 10 июля мест незаконного складирования отходов наибольшая часть приходится на Олонецкий (43 свалки), Прионежский (38 свалок) и Пряжинский (25 свалок) районы.

Было проведено 76 рейдов, поймано 3 нарушителя, 8 дел направлено в органы МВД по Республике Карелия на расследование, 3 материала — в прокуратуру для принятия мер.

Напомним, что за нарушения правил санитарной безопасности в лесах, предусмотрена административная ответственность для граждан до 5 тысяч рублей. Должностные лица и индивидуальные предприниматели могут быть наказаны на сумму до 40 тысяч рублей. Штраф юридическим лицам может доходить до полумиллиона. Экономическая деятельность нарушителей может быть приостановлена на срок до 3-х месяцев